Castle

Der Brite

Staffel 4Folge 20vom 27.12.2025
Folge 20: Der Brite

41 Min.Folge vom 27.12.2025Ab 12

Als Naomi Allen, ein Supermodel aus England, ermordet aufgefunden wird, lässt sich Beckett auf einen Deal mit einem Kollegen von Scotland Yard ein: Colin Hunt erhielt vor der Tat vom Opfer den Schlüssel zu einem Schließfach. Das Foto, das sich darin befindet, gibt den Ermittlern den Hinweis, dass Naomi Kontakte zur britischen Botschaft hatte. Das Team nimmt den stellvertretenden Konsul Nigel Wyndham ins Visier - doch ihn zu überführen verlangt mehr als diplomatisches Geschick.

