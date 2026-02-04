Castle
Folge 2: Vergiftet
41 Min.Folge vom 04.02.2026Ab 12
Castle wurde während der Suche nach demjenigen, der die tödliche Chemikalie gestohlen hat, selbst vergiftet. Nun hat er nur noch wenige Stunden zu leben. Für Beckett und das FBI beginnt eine atemlose Jagd nach der ebenfalls gestohlenen Dosis des Gegengifts. Castles Entführer Branson hatte einen Hinweis gegeben, die die Ermittler zu der geheimen Militärbasis "Dreamworld" führt. Beckett und McCord wenden sich an Verteidigungsminister Reed, der offenbar etwas zu verbergen hat.
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Castle
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Comedy
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren