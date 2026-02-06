Castle
Folge 4: Der größte Fan
42 Min.Folge vom 06.02.2026Ab 12
Emma Briggs wacht in ihrer Wohnung neben ihrem ermordeten Freund auf. Sie ruft die Polizei und flüchtet bei deren Eintreffen in eine Zahnarztpraxis, wo sie Geiseln nimmt. Emma will nur mit Castle sprechen: Sie ist sein größter Fan und verlangt, dass er ihre Unschuld beweist. Beckett versucht ihm zu helfen. Doch nachdem sie ihren Job als Bundesagentin in Washington D. C. verloren hat, darf sie nur ausnahmsweise mit ihren Kollegen arbeiten.
