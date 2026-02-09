Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel EinsStaffel 6Folge 5vom 09.02.2026
41 Min.Folge vom 09.02.2026Ab 12

Der grausame Mord an der jungen Shauna Taylor ist ein Rätsel. Beckett und ihr Team können zunächst kein Motiv und keinen Täter ermitteln. Sie finden nur heraus, dass sich das Opfer zuletzt verfolgt fühlte. Der Stalker, Simon Doyle, wird festgenommen und tischt den Cops eine Geschichte auf, der zunächst nur Castle Glauben schenkt: Simon will aus der Zukunft kommen und auf einer Mission sein, die die Menschheit rettet. Auch Shaunas Mörder soll ein Zeitreisender sein.

