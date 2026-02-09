Castle
Folge 5: Besuch aus der Zukunft
41 Min.Folge vom 09.02.2026Ab 12
Der grausame Mord an der jungen Shauna Taylor ist ein Rätsel. Beckett und ihr Team können zunächst kein Motiv und keinen Täter ermitteln. Sie finden nur heraus, dass sich das Opfer zuletzt verfolgt fühlte. Der Stalker, Simon Doyle, wird festgenommen und tischt den Cops eine Geschichte auf, der zunächst nur Castle Glauben schenkt: Simon will aus der Zukunft kommen und auf einer Mission sein, die die Menschheit rettet. Auch Shaunas Mörder soll ein Zeitreisender sein.
Castle
Genre:Krimi-Drama, Comedy
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH
