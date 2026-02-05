Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel EinsStaffel 6Folge 3vom 05.02.2026
42 Min.Folge vom 05.02.2026Ab 12

Als ein ehemaliger Sitcom-Star eines Morgens tot am Haken eines Krans baumelt, ist Castle wieder voll in seinem Element. Er überredet Ryan und Esposito, an dem Fall mitarbeiten zu dürfen. Als Gates davon Wind bekommt, will sie den Schriftsteller sofort abziehen. Doch Beckett und McCord tauchen in New York auf und übernehmen den Fall kurzerhand als nationale Angelegenheit. Der ehrgeizige Castle ermittelt mit seinen Ex-Kollegen parallel zu seiner Verlobten Beckett.

