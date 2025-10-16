Eine Leiche vor GerichtJetzt kostenlos streamen
Castle
Folge 19: Eine Leiche vor Gericht
42 Min.Folge vom 16.10.2025Ab 12
Einer der erfolgreichsten Anwälte New Yorks wird ermordet aufgefunden. Richie "The Pitbull" Falco arbeitete an einem Fall, der millionenschwere Schadensersatzklagen nach sich ziehen könnte: Ein Autokonzern verkaufte defekte Fahrzeuge und hat nun einige Menschenleben auf dem Gewissen. Hat die Firma etwas mit dem Tod des Anwalts zu tun?
Castle
Genre:Krimi-Drama, Comedy
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH
