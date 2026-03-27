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Castle

Schläfer

Kabel EinsStaffel 7Folge 20vom 27.03.2026
Schläfer

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Castle

Folge 20: Schläfer

42 Min.Folge vom 27.03.2026Ab 12

Castle hat einen wiederkehrenden Traum, in dem ihm ein Mann erscheint. Kurze Zeit später wird dieser tot aufgefunden. Schließlich deutet alles darauf hin, dass die CIA Castle benutzt hat, um an Informationen über einen geplanten Anschlag zu gelangen. Zwar konnte dieser verhindert werden, doch es sind noch weitere Fragen ungeklärt.

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