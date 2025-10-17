Castle
Folge 21: Über den Wolken
42 Min.Folge vom 17.10.2025Ab 12
Castle und Alexis befinden sich auf ihrem Trip nach London. Plötzlich wird während des Fluges der Air Marshal vermisst. Als dieser tot im Frachtraum gefunden wird, beginnen Castle und Alexis mit den Ermittlungen. Der Terrorismus-Verdacht liegt nahe, doch zurnächst nehmen sie das Flugpersonal unter die Lupe.
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Castle
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Comedy
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren