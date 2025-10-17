Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel EinsStaffel 7Folge 21vom 17.10.2025
42 Min. Ab 12

Castle und Alexis befinden sich auf ihrem Trip nach London. Plötzlich wird während des Fluges der Air Marshal vermisst. Als dieser tot im Frachtraum gefunden wird, beginnen Castle und Alexis mit den Ermittlungen. Der Terrorismus-Verdacht liegt nahe, doch zurnächst nehmen sie das Flugpersonal unter die Lupe.

