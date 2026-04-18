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Celebrity DIY: Stars packen an

Kevin Hart

sixxStaffel 2Folge 8vom 18.04.2026
Kevin Hart

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Celebrity DIY: Stars packen an

Folge 8: Kevin Hart

45 Min.Folge vom 18.04.2026Ab 6

Komiker Kevin Hart möchte seinem langjährigen Freund Ron, genannt Boss, danken. Nach einem schweren Autounfall war Boss derjenige, der ihm durch die mühsame Rehabilitation half. Gemeinsam mit Jonathan und Drew verwandelt Kevin Boss' heruntergekommenes Hinterhaus in eine spektakuläre Rückzugsoase. Es entsteht eine moderne Männerhöhle mit offener Küche, stylischer Lounge und einem professionellen Friseursalon - eine Hommage an den Ort, wo sich die beiden kennenlernten.

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