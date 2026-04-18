Celebrity DIY: Stars packen an
Folge 8: Kevin Hart
45 Min.Folge vom 18.04.2026Ab 6
Komiker Kevin Hart möchte seinem langjährigen Freund Ron, genannt Boss, danken. Nach einem schweren Autounfall war Boss derjenige, der ihm durch die mühsame Rehabilitation half. Gemeinsam mit Jonathan und Drew verwandelt Kevin Boss' heruntergekommenes Hinterhaus in eine spektakuläre Rückzugsoase. Es entsteht eine moderne Männerhöhle mit offener Küche, stylischer Lounge und einem professionellen Friseursalon - eine Hommage an den Ort, wo sich die beiden kennenlernten.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Celebrity DIY: Stars packen an
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Heimwerken, Haus und Garten, Unterhaltung
Produktion:US, 2020
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-4: Warner Bros. Entertainment GmbH