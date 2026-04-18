Celebrity DIY: Stars packen an
Folge 9: Gwyneth Paltrow
44 Min.Folge vom 18.04.2026Ab 6
Oscar-Preisträgerin Gwyneth Paltrow möchte sich bei ihrem langjährigen Assistenten Kevin revanchieren, der seit über einem Jahrzehnt an ihrer Seite ist. Kevin hat ein Haus erworben, doch nach dem Kauf wurden unerwartete Probleme entdeckt. Während Kevin notgedrungen in seiner Mietwohnung bleibt, nutzt Gwyneth die Gelegenheit für eine große Überraschung: Gemeinsam mit Jonathan und Drew Scott verwandelt sie das veraltete Anwesen in ein modernes mediterranes Traumhaus.
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Celebrity DIY: Stars packen an
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Heimwerken, Haus und Garten, Unterhaltung
Produktion:US, 2020
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-2, Season 4: Warner Bros. Entertainment GmbH