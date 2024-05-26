Staffel 3Folge 4vom 26.05.2024
Liebe ist eine holprige Fahrt.Jetzt kostenlos streamen
Celebrity Ex on the Beach
Folge 4: Liebe ist eine holprige Fahrt.
43 Min.Folge vom 26.05.2024Ab 12
Paige muss lernen, damit klarzukommen, dass sich Chloe Veitch und Finn einander näher kommen. Die Freundschaft zwischen Yaz und Chloe Brockett fängt an zu bröckeln. Ein Ex erscheint unerwartet, was das Ende eines Paares bedroht.
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Celebrity Ex on the Beach
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Unterhaltung
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2-3: MTV