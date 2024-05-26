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Celebrity Ex on the Beach

MTV liveStaffel 3Folge 4vom 26.05.2024
Liebe ist eine holprige Fahrt.

Liebe ist eine holprige Fahrt.Jetzt kostenlos streamen

Celebrity Ex on the Beach

Folge 4: Liebe ist eine holprige Fahrt.

43 Min.Folge vom 26.05.2024Ab 12

Paige muss lernen, damit klarzukommen, dass sich Chloe Veitch und Finn einander näher kommen. Die Freundschaft zwischen Yaz und Chloe Brockett fängt an zu bröckeln. Ein Ex erscheint unerwartet, was das Ende eines Paares bedroht.

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