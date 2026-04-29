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Celebrity Ex on the Beach

MTV liveStaffel 3Folge 7vom 29.04.2026
Der einzige Weg ist Ex.

Der einzige Weg ist Ex.Jetzt kostenlos streamen

Celebrity Ex on the Beach

Folge 7: Der einzige Weg ist Ex.

43 Min.Folge vom 29.04.2026Ab 12

Zwei Ex werden eliminiert, was James verheerend trifft; Yaz und Lockie versuchen ein letztes Mal, ihre Differenzen beizulegen; ein neuer Promi-Ex sorgt für Aufregung und die Villa verabschiedet sich von einem Urgestein.

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