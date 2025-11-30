Die ersten Stunden in der WildnisJetzt kostenlos streamen
Folge 1: Die ersten Stunden in der Wildnis
38 Min.Ab 12
Flying Uwe und LetsHugo werden in der Wildnis von Transsilvanien in Rumänien ausgesetzt. Als sie aneinandergekettet werden, ahnen sie bereits, dass dieses Abenteuer schwerer wird, als erwartet, und sie sollen Recht behalten...
Genre:Abenteuer
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Klangfarbenspiel UG