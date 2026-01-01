BTS 1: Auf nach Rumänien, auf ins Survival AbenteuerJetzt kostenlos streamen
CHAINED
Folge 9: BTS 1: Auf nach Rumänien, auf ins Survival Abenteuer
20 Min.Ab 12
Uwe und Hugo machen sich auf den Weg nach Rumänien, um ihr Survival-Abenteuer zu starten. Noch wissen sie nicht, was genau sie erwartet und wie hart es für sie wird, darum wird die Zeit erstmal noch in Ruhe genossen.
Genre:Abenteuer
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Klangfarbenspiel UG