Dunkel, kalt und nass - das ist SurvivalJetzt kostenlos streamen
CHAINED
Folge 2: Dunkel, kalt und nass - das ist Survival
31 Min.Ab 12
Ob festgesteckt im Moor, Sturz von der Treppe, Kälte oder Feuchtigkeit, Uwe und Hugo haben mit einigen Problemen zu kämpfen und das schon vor der ersten Nacht.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
CHAINED
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Abenteuer
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Klangfarbenspiel UG