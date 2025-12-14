Feuerinferno, bittere Enttäuschungen und ein Funke HoffnungJetzt kostenlos streamen
CHAINED
Folge 5: Feuerinferno, bittere Enttäuschungen und ein Funke Hoffnung
31 Min.Ab 12
Nachdem all ihre Feuer-mach-Versuche scheitern, greifen Uwe und Hugo zu drastischen Mitteln. Doch reicht das aus, um ein langfristiges Feuer zu entfachen?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
CHAINED
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Abenteuer
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Klangfarbenspiel UG