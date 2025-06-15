Charmed - Zauberhafte Hexen
Folge 12: Wendigo
43 Min.Ab 12
Als Piper nachts mit einer Reifenpanne liegen bleibt, wird sie von einem unheimlichen Wesen überfallen und verletzt. Bei dem Ungeheuer handelt es sich um einen "Wendigo": Tagsüber ist der "Wendigo" ein ganz normaler Mensch, nachts verwandelt er sich und reißt seinen Opfern das Herz aus dem Leib. Während Prue, Phoebe und Andy fieberhaft nach dem Wendigo suchen, macht Piper eine grauenhafte Entdeckung ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Charmed - Zauberhafte Hexen
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Fantasie, Mystery
Produktion:US, 1998
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Paramount Pictures International Ltd.