Charmed - Zauberhafte Hexen
Folge 15: Wer hat Angst vorm Schwarzen Mann?
42 Min.Ab 12
Eine Schreckensgestalt aus Phoebes Kindheit erwacht zu neuem Leben: Der Schwarze Mann will das Haus in seine Gewalt bringen. Es gelingt ihm, Phoebe seinen Willen aufzuzwingen. Er verleiht ihr eine neue Kraft, mit der sie ihre Schwestern terrorisiert und schließlich aus dem Haus jagt. Ein Kraftfeld soll verhindern, dass sie wieder zurückkommen. Prue und Piper versuchen, an den Zauberspruch zu kommen, der die Verbannung auflöst - doch den kennt nur Phoebe ...
