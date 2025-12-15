Charmed - Zauberhafte Hexen
Folge 20: Ein Geist, zwei Schwestern
43 Min.Ab 12
Phoebe, Prue und Piper unternehmen eine Sightseeing-Tour nach Alcatraz, dem Hochsicherheitsgefängnis. Dabei entdecken sie, dass der Geist eines Serienkillers in den Körper eines Wachmanns geschlüpft ist. Auf diese Weise kann der Killer aus dem Gefängnis entkommen und sein wichtigstes Ziel verfolgen: Sich an demjenigen rächen, der seine Exekution angeordnet hat ...
