Charmed - Zauberhafte Hexen
Folge 5: Tödliche Träume
42 Min.Folge vom 05.11.2025Ab 12
Whitaker Berman ist Traumforscher. Mit einer speziellen Technik kann er sich in die Träume von Menschen einklinken und sie manipulieren. So rächt er sich an Frauen, die ihn abgewiesen haben: Er tötet sie in ihren Träumen, worauf sie auch im realen Leben sterben. Sein nächstes Opfer ist Prue. Zwar kann sie ihn zunächst unter Aufbietung all ihrer Kräfte abwehren, doch dann wird sie nach einem Autounfall bewusstlos ins Krankenhaus eingeliefert. Berman sieht seine Chance gekommen ...
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Fantasie, Mystery
Produktion:US, 1998
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Paramount Pictures International Ltd.