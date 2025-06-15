Charmed - Zauberhafte Hexen
Folge 9: Rückkehr aus dem Jenseits
41 Min.Ab 12
Die gute Hexe Melinda hatte vor 300 Jahren den bösen Hexenmeister Matthew Tate in ein Medaillon verbannt. Er hatte versucht, ihre magischen Kräfte zu rauben. Nun gerät das Medaillon in die Hände von Rex und Hannah, die diese Legende kennen. Die beiden wollen den Hexenmeister befreien, um Prue, Phoebe und Piper um ihre Fähigkeiten zu bringen. Nichts ahnend öffnet Prue das Schmuckstück und Tate kommt frei. Ein heftiger Kampf zwischen Gut und Böse beginnt ...
Charmed - Zauberhafte Hexen
Genre:Drama, Fantasie, Mystery
Produktion:US, 1998
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Paramount Pictures International Ltd.