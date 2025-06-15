Charmed - Zauberhafte Hexen
Folge 21: Wächter der Dunkelheit
43 Min.Ab 12
Dark Lighter versucht, mit einem vergifteten Pfeil ein Mädchen zu töten. Als Leo im Haus der Halliwells ein anderes Opfer von Dark Lighter entdeckt, alarmiert er die Schwestern Phoebe, Prue und Piper, die sich gerade im Urlaub befinden. Mit einem bestimmten Spruch überträgt Piper ihre Kräfte auf Leo, um ihn zu schützen. Unglücklicherweise beeinträchtigt dieser Spruch auch die Kräfte der beiden anderen Schwestern ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Charmed - Zauberhafte Hexen
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Fantasie, Mystery
Produktion:US, 1998
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Paramount Pictures International Ltd.