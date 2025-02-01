Chasing Monsters - Monsterfischen auf der Spur
Folge 2: Tödlicher Biss
45 Min.Folge vom 01.02.2025Ab 12
Jedes Jahr werden hunderte von Menschen in Florida und auf den Bahamas von Haien, Barrakudas und Wahoos verletzt. Doch was steckt hinter diesen Angriffen? Cyril will herausfinden, ob diese Raubtiere wirklich verantwortlich sind oder ob die Menschen die Angriffe selbst provoziert haben.
Genre:Angeln
Produktion:CA, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Banijay Rights Limited