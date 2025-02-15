Zum Inhalt springenBarrierefrei
Chasing Monsters - Monsterfischen auf der Spur

Kabel Eins DokuStaffel 3Folge 6vom 15.02.2025
Folge 6: Dschungelfieber

45 Min.Folge vom 15.02.2025Ab 12

Der Dschungel Guyanas in Südamerika ist bekannt für seine wilden und ungezähmten Gebiete. Cyril begibt sich auf eine gefährliche Mission flussaufwärts, tief in den Regenwald, jenseits der Gebiete, in denen Goldgräber nach Reichtümern suchen. Dabei weicht er Stachelrochen und Kaimanen aus und trotzt tödlichen Stromschnellen, bis er die Heimat des brutalen Rotflossen-Antennenwelses erreicht.

