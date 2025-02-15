Zum Inhalt springenBarrierefrei
Chasing Monsters - Monsterfischen auf der Spur

Kabel Eins DokuStaffel 3Folge 5vom 15.02.2025
Folge 5: Unerklärliche Sichtung

45 Min.Folge vom 15.02.2025Ab 12

Cyril wird auf einige Touristenvideos aufmerksam, die eine nicht identifizierbare Kreatur im Golf von Mexiko zeigen. Um herauszufinden, worum es sich dabei handelt, muss Cyril die gefährlichen Gewässer rund um die Sichtungen erkunden.

