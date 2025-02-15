Chasing Monsters - Monsterfischen auf der Spur
Folge 5: Unerklärliche Sichtung
45 Min.Folge vom 15.02.2025Ab 12
Cyril wird auf einige Touristenvideos aufmerksam, die eine nicht identifizierbare Kreatur im Golf von Mexiko zeigen. Um herauszufinden, worum es sich dabei handelt, muss Cyril die gefährlichen Gewässer rund um die Sichtungen erkunden.
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Angeln
Produktion:CA, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Banijay Rights Limited