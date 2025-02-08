Zum Inhalt springenBarrierefrei
Chasing Monsters - Monsterfischen auf der Spur

Piranha-Angriff

Kabel Eins DokuStaffel 3Folge 4vom 08.02.2025
45 Min.Folge vom 08.02.2025Ab 12

Piranhas haben rasiermesserscharfe Zähne und sind als gnadenlose Räuber bekannt. Doch wie gefährlich sind sie für uns Menschen? Cyril reist tief in den Amazonas, um den sagenumwobenen Schwarzen Piranha ausfindig zu machen.

