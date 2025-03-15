Chasing Monsters - Monsterfischen auf der Spur
Folge 1: Im Riff der Haie
45 Min.Folge vom 15.03.2025Ab 12
Cyril befindet sich in Polynesien im Südpazifik, um einen legendären Riesenfisch zu fangen, der von den Einheimischen als Uruati bekannt ist. Der Abenteurer ist jedoch nicht auf die große Anzahl von Haien vorbereitet, die unter den türkisfarbenen Gewässern lauern.
Genre:Angeln
Produktion:CA, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Banijay Rights Limited