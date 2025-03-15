Chasing Monsters - Monsterfischen auf der Spur
Folge 2: Am Golf von Chiriqui
44 Min.Folge vom 15.03.2025Ab 12
Auf einer verlassenen Insel vor der Westküste Panamas, befinden sich Cyril und sein Team im Überlebensmodus. Ihr Ziel ist es, einen riesigen Dientón zu fangen, einen großen Raubfisch mit gigantischen Zähnen. Gelingt ihnen das Unterfangen - ohne Nahrung und umgeben von Skorpionen, infektiöse Mückenschwärmen und Haien?
