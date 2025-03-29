Chasing Monsters - Monsterfischen auf der Spur
Folge 5: Der Piranha-Killer
44 Min.Folge vom 29.03.2025Ab 12
Cyril und seine Crew stellen enttäuscht fest, dass ihr Boot gestohlen wurde. Sie haben nun keine andere Wahl, als sich zu Fuß durch den dichten Amazonas-Dschungel zu kämpfen und durch Gewässer zu waten, in denen Piranhas, Kaimane und Anakondas lauern. Cyril ist auf der Suche nach einem riesigen Aymara, von dem man sagt, er würde Piranhas in Stücke reißen.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Chasing Monsters - Monsterfischen auf der Spur
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Angeln
Produktion:CA, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Banijay Rights Limited