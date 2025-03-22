Chasing Monsters - Monsterfischen auf der Spur
Folge 3: Hai vs. Barracuda
44 Min.Folge vom 22.03.2025Ab 12
Zwischen unberechenbaren Flusspferden und menschenfressenden Krokodilen muss Cyril stets wachsam bleiben. Im zentralafrikanischen Gabun will er den riesigen und bis zu 50 Kilogramm schweren Barrakuda finden.
