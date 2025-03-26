Zum Inhalt springenBarrierefrei
Folge 2: Überraschung pur - Diese Runde hat es in sich!

60 Min.

Deutsche Hausmannskost, vegane Kreationen und mediterrane Klassiker! In dieser Folge bringen die Kandidaten verschiedene kulinarische Stile auf den Teller. Wer begeistert mit seinem Signature Dish? Und wer kann in der Kreativrunde mit den bereitgestellten Zutaten am meisten überzeugen?

