Chef's Battle

Millimeter-Entscheidung - Ein Duell auf Messers Schneide

Millimeter-Entscheidung - Ein Duell auf Messers Schneide

Folge 3: Millimeter-Entscheidung - Ein Duell auf Messers Schneide

59 Min.

In dieser Episode liefern sich zwei Köche ein enges Kopf-an-Kopf-Rennen. Nur Nuancen entscheiden über Sieg oder Niederlage. Wer überzeugt mit Präzision, Technik und Kreativität? Am Ende entscheidet die Jury, wer ins Finale einzieht!

