Das große Finale - Wer gewinnt 10.000 €?Jetzt kostenlos streamen
Chef's Battle
Folge 6: Das große Finale - Wer gewinnt 10.000 €?
59 Min.
Fünf Finalisten kämpfen um den Titel und den ersten Preis. In dieser entscheidenden Runde gibt es nur ein Gericht, das von der Jury vorgegeben wird. Alle Kandidaten arbeiten mit den gleichen Zutaten, aber wer kann sie am besten in Szene setzen und die 10.000€ gewinnen?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Chef's Battle
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© 10er MediaLabs GmbH