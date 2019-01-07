Chris & Mäx: Die Oldtimer-Spezialisten
Folge vom 07.01.2019: 81er Porsche 924 Carrera GT
44 Min.Folge vom 07.01.2019Ab 12
In dieser Folge wagen sich die Münchner Auto-Profis an einen Sportflitzer heran. Die limitierte Auflage des Porsche 924 Carrera GT, Baujahr 1981, diente mit nur 400 gebauten Exemplaren als Grundlage für die Entwicklung von Rennfahrzeugen - und die Oldtimer-Spezialisten wollen das Sondermodell möglichst schnell auf die Straße bringen. Doch vorher heißt es in der Werkstatt: Ärmel hochkrempeln! Denn vom Turbo über die Einspritzanlage bis zu den Karosserieteilen wartet auf die Kfz-Experten in der Schrauberschmiede jede Menge Arbeit.
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Genre:Dokumentation, Auto
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: Warner Bros. Discovery, Inc.