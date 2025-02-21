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Drei Jobs auf einmal

Drei Jobs auf einmalJetzt kostenlos streamen

Christinas kalifornischer Traum

Folge vom 21.02.2025: Drei Jobs auf einmal

45 Min.Folge vom 21.02.2025

Christina hilft Terri und Sam, das Schlafzimmer des Paares im Stil eines Fünf-Sterne-Resorts einzurichten, das ein doppelt so großes Bad und einen geräumigen begehbaren Kleiderschrank umfasst. Um das Budget zu schonen, bauen James und Christina eine ...

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