Folge vom 21.02.2025
Drei Jobs auf einmalJetzt kostenlos streamen
Christinas kalifornischer Traum
Folge vom 21.02.2025: Drei Jobs auf einmal
45 Min.Folge vom 21.02.2025
Christina hilft Terri und Sam, das Schlafzimmer des Paares im Stil eines Fünf-Sterne-Resorts einzurichten, das ein doppelt so großes Bad und einen geräumigen begehbaren Kleiderschrank umfasst. Um das Budget zu schonen, bauen James und Christina eine ...
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Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-5: Warner Bros. Discovery, Inc.