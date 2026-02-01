zu Gast: Anke Engelke & Bjarne MädelJetzt kostenlos streamen
Circus HalliGalli
Folge 2: zu Gast: Anke Engelke & Bjarne Mädel
40 Min.Folge vom 01.02.2026Ab 16
Heute begrüßen Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf Anke Engelke und Bjarne Mädel als Gäste in ihrem "CIRCUS HALLIGALLI". Comedy-Star Anke Engelke und Schauspieler Bjarne Mädel nehmen gemeinsam als Talk-Gäste Platz.
