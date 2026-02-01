Zu Gast: Jürgen von der LippeJetzt kostenlos streamen
Circus HalliGalli
Folge 5: Zu Gast: Jürgen von der Lippe
38 Min.Folge vom 01.02.2026Ab 12
Heute begrüßen Joko und Klaas den beliebten Moderator Jürgen von der Lippe auf dem Sofa, und Ellie Goulding sorgt mit ihrem Song "Lights" für das musikalische Entertainment.
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Circus HalliGalli
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Joyn
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