Zu Gast: Peer SteinbrückJetzt kostenlos streamen
Circus HalliGalli
Folge 17: Zu Gast: Peer Steinbrück
40 Min.Folge vom 01.02.2026Ab 12
Der SPD-Politiker Peer Steinbrück ist heute zu Gast in der Manege des Wahnsinns und beantwortet die ein oder andere pikante Frage.
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Circus HalliGalli
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Joyn
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