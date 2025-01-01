Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen
Folge 1: Am Rand der Gesellschaft
43 Min.Ab 12
Vor einem Jahr waren Vera von Rush die Ermittlungen in einem dreifachen Mord übertragen worden, weil Rush einen anderen Auftrag von Stillman erhalten hatte. Als nun die Gerichtsverhandlung stattfindet, stellt sich leider heraus, dass das Alibi von Veras Hauptverdächtigem lupenrein ist - die Ermittlungen müssen neu aufgerollt werden. Hierbei ist Detective Jeffries ein wichtiger Zeuge: Er wuchs in dem Ghetto auf, in dem die Morde passierten und erweist sich als wertvolle Hilfe.
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Mystery
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen