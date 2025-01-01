Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen
Folge 4: Tod im Fluchttunnel
41 Min.Ab 12
Detective Lilly Rush und ihre Kollegen müssen die Umstände einer mysteriösen Flucht aus dem Gefängnis aufklären, die beinahe vierzig Jahre zurückliegt. Als nämlich vor den Toren des mittlerweile geschlossenen Northern-State-Gefängnisses das Skelett eines Mannes in Häftlingskleidung gefunden wird, gibt das den Ermittlern einige Rätsel auf. Die Gefangenennummer lässt auf Hank Dempsey schließen, doch dieser wurde laut den Akten 1968 im Gefängnis umgebracht ...
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Mystery
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen