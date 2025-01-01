Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen
Folge 3: Daniela
42 Min.Ab 12
Eine Frau findet in den Sachen ihres gewalttätigen Ehemannes einen Schmalfilm, der möglicherweise die Ermordung eines jungen Mädchens namens Daniela zeigt. Das Team um Lilly Rush rollt infolgedessen einen Fall aus dem Jahr 1979 neu auf. Damals wurde die blutgetränkte Kleidung eines unidentifizierten Opfers gefunden ...
Genre:Krimi-Drama, Mystery
Produktion:US, 2003
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen