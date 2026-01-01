Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen
Folge 14: Kriegshelden
44 Min.Ab 12
Nach vielen Jahren kehrt Warren Cousins aus Kanada zurück, um in Philadelphia der Beerdigung seines Vaters beizuwohnen. Er war vor langer Zeit in den Nachbarstaat geflohen, weil er einen Einberufungsbefehl nach Vietnam erhalten hatte. In der Zwischenzeit verdächtigte man ihn des Mordes an seiner Freundin, konnte jedoch den Haftbefehl gegen ihn nicht vollstrecken. Nun ist dies endlich möglich - doch mittlerweile deutet alles darauf hin, dass Cousins gar nicht der Täter ist ...
Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen
Genre:Krimi-Drama, Mystery
Produktion:US, 2003
12
