WarnerStaffel 2Folge 22vom 03.11.2025
43 Min.Folge vom 03.11.2025Ab 12

Diesmal stoßen Rush und ihr Team auf den ältesten ungelösten Fall ihrer Dienstzeit: Als in Delaware ein Autowrack gefunden wird, das man auf das Jahr 1932 datieren kann, findet sich in ihm ein Skelett. Der Wagen gehörte einem Schwarzbrenner, der zur Prohibitionszeit Geschäfte machte - und dieser Mann lebt noch. Weil seine Schwester Rose in den 30ern mit seinem Auto spurlos verschwand, ist er überzeugt, dass es sich bei der Leiche um sie handeln muss. Doch Rose lebt noch ...

