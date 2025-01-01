Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen
Folge 21: 22. November
43 Min.Ab 12
Das Team ermittelt an einem Mordfall, der sich am selben Tag wie die Ermordung J. F. Kennedys ereignet hat. Das Opfer ist Patrick Lennox, ein professioneller Poolbillardspieler, Kleinkrimineller und Zocker. Es stellt sich heraus, dass Lennox das Gefühl hatte, das falsche Leben zu führen. Doch warum wurde er ermordet?
