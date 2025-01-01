Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen
Folge 7: Die Mondlandung
43 Min.Ab 12
Am 21. Juli 1969, einen Tag nach der ersten Mondlandung, findet man in den Wäldern Philadelphias die Leiche eines zwölfjährigen Jungen - der Fall kann jedoch nie aufgeklärt werden. Fast 40 Jahre später müssen Detective Lilly Rush und ihre Kollegen die Mordakte wieder öffnen, weil die Reste einer Modellrakete aufgetaucht sind, die der Junge offenbar in seiner Begeisterung für die Raumfahrt abgefeuert hatte. Für die Detectives beginnt eine Zeitreise in die späten 60er Jahre ...
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Mystery
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen