Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen
Folge 19: Libertyville
43 Min.Ab 12
Dieses Mal beschäftigt sich das Team um Lilly Rush mit einem ungeklärten Mordfall aus dem Jahr 1958. Julian Bellowes, jung, erfolgreich, glücklich verheiratet und werdender Vater, wurde mit durchschnittener Kehle auf Brachland draußen vor der Stadt gefunden. Die Aufklärung des Falles gelingt erst, als man auf das Geheimnis stößt, das Julian mit sich herumgeschleppt hat ...
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Mystery
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen