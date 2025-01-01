Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen
Folge 20: Kubaner
43 Min.Ab 12
Der Kubaner Gonzalo Lugue hat eine vielversprechende Karriere als Baseball-Spieler vor sich. Er flüchtet nach Florida und lässt seine Frau und seinen Sohn auf Kuba zurück. Gonzalos Karriere gestaltet sich wie erwünscht, doch eines Tages wird er tot auf dem Baseballfeld aufgefunden. Lilli Rush und ihre Kollegen versuchen herauszufinden, wer den Baseballspieler ermordet hat ...
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Mystery
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen