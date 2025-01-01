Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen

Landgang

WarnerStaffel 6Folge 5
Landgang

LandgangJetzt kostenlos streamen

Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen

Folge 5: Landgang

43 Min.Ab 12

Das Team um Detective Lilly Rush beschäftigt sich mit einem weit zurückliegenden Fall aus dem Jahre 1951: Ein Marine meldete sich nach einem Landgang nicht mehr zurück und blieb spurlos verschwunden. Die Recherchen führen die Ermittler tief in die Zeit des Koreakrieges zurück und konfrontiert sie mit der Soldatenehre der Marines, Drill, Schikanen, aber auch wahrer Kameradschaft und Tapferkeit ...

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen
Warner
Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen

Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen

Alle 7 Staffeln und Folgen