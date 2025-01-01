Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen
Folge 12: Lottofieber
43 Min.Ab 12
Ed Dubinski hatte acht Millionen Dollar im Lotto gewonnen. Bereits ein halbes Jahr später war er pleite und wurde ermordet. Das Team um Lilly Rush rollt den Fall neu auf ... Scott Valens muss indessen erfahren, dass seine Geliebte Frannie verheiratet ist.
Genre:Krimi-Drama, Mystery
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen