Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen
Folge 15: Zeugenschutz
43 Min.Ab 12
Vor zwei Jahren verschwand ein wichtiger Zeuge spurlos, obwohl er unter Zeugenschutz stand. Der Prozess, in dem er aussagen sollte, dauert an. Plötzlich ist auch sein Sohn unauffindbar. Als sich herausstellt, dass zudem eine Waffe aus der Wohnung der Familie verschwunden ist, wird aus den Ermittlungen ein Wettlauf gegen die Zeit. Jetzt muss nicht nur ein Mord aufgeklärt, sondern auch ein zweiter Mord verhindert werden ...
Genre:Krimi-Drama, Mystery
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen